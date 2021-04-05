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У результаті спецоперації на Дніпропетровщині - 6 осіб затримали, 16 оголошено підозри

У результаті спецоперації на Дніпропетровщині - 6 осіб затримали, 16 оголошено підозри

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 квітня. УНН. В Дніпропетровській області у результаті масштабної поліцейської спецоперації шістьох осіб затримали, 16-м оголошено підозри. Серед затриманих — так звані “смотрящі”, кримінальні “авторитети” та інші учасники угруповання. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Дніпропетровської області.

Цитата

“Упродовж восьми місяців оперативники управління стратегічних розслідувань в Дніпропетровській області та слідчі ГУНП в Дніпропетровській області збирали докази причетності кримінальних „авторитетів“ до організації та діяльності угруповання, учасники якого скоювали злочини на території кількох областей”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що “спеціалізувалися” вони на вимаганні коштів з підприємців та фермерів за надання так званого “кримінального даху”, виконанні різних злочинів на замовлення, постачанні наркотиків та інших речей до в’язниць і СІЗО. Крім того, збирали кошти для поповнення “злодійського общака”.

Як встановили правоохоронці, організатор — так званий “смотрящий” за містом Нікополь із багатим кримінальним минулим за плечима. Через довірених осіб він контролював “общак” та збір коштів до нього, вирішував, хто зі злочинних груп може “працювати”, в тому чи іншому районі, організував канали надходження продуктів харчування та заборонених речей для засуджених. Також організовував злочинні зібрання — “сходки”, в яких брали участь його довірені особи, та за винагороду виступав у ролі “третейського судді”.

“Серед довірених осіб — дружина організатора, кримінальні „авторитети“, так звані „смотрящі“ за містами, районами та виправними установами. Кожен відповідав за свій напрямок роботи. Зокрема за підшукування підприємців та фермерів, котрих можна було обкласти „даниною“, забезпечення силової підтримки, забезпечення засуджених будь-яким майном, у тому числі забороненим, ведення „бухгалтерії“ тощо”, — зазначається в повідомленні.

В ході документування діяльності даного угруповання були встановлені факти звернення осіб до його учасників по “допомогу” — від вибивання неіснуючих боргів до банального захисту від інших учасників злочинних груп, у тому числі й у місцях позбавлення волі. Безпосередньо організатор визначав, хто із його довірених осіб буде забезпечувати “допомогу” і скільки це буде коштувати. На даний час вже встановлено 7 осіб, частина з яких відбуває покарання і у виправній колонії на території іншої області.

Так, 1 квітня поліцейські провели перший етап масштабної спецоперації з нейтралізації злочинного впливу на території області, до якої були залучені понад 250 працівників.

Загалом було проведено 43 санкціоновані обшуки за місцями проживання та відбування покарання фігурантів.

“За результатами проведення спецоперації поліцейські затримали шість осіб — “смотрящі”, кримінальні “авторитети” та інші учасники угруповання. Вилучили різну зброю, сотні набоїв різного калібру, 5 автівок, 60 телефонів, наркотики та психотропи, а також гроші у різній валюті на суму понад 2,4 млн грн, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на підставі зібраних доказів 16 осіб отримали підозри, деякі — одразу за кількома статтями Кримінального кодексу України:

  • поширення злочинного впливу (ч. 1 ст. 255-1);
  • поширення злочинного впливу в установах відбування покарань (ч. 2 ст. 255-1);
  • поширення злочинного впливу суб’єктом підвищеного злочинного впливу (ч. 3 ст. 255-1);
  • організація, сприяння у проведенні або участь у злочинному зібранні (сходці) (ч. 1 ст. 255-2);
  • звернення за застосуванням злочинного впливу (ч. 1 ст. 255-3).

Також сімом підозрюваним вже обрані запобіжні заходи: шістьом — тримання під вартою, ще одному — домашній арешт. Розгляд стосовно інших учасників — триває.

Доповнення

У Сумах затримали кримінального авторитета, якого називали “смотрящим” за Харківською областю, злочинець майже 4 роки переховувався від правосуддя.

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