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В результате спецоперации в Днепропетровской области - 6 человек задержали, 16 объявлено подозрения

В результате спецоперации в Днепропетровской области - 6 человек задержали, 16 объявлено подозрения

Киев  •  УНН

 • 14600 просмотра

КИЕВ. 5 апреля. УНН. В Днепропетровской области в результате масштабной полицейской спецоперации шесть человек задержали, 16-м объявлено подозрения. Среди задержанных — так называемые “смотрящие”, криминальные “авторитеты” и другие участники группировки. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Днепропетровской области.

Цитата

“В течение восьми месяцев оперативники управления стратегических расследований в Днепропетровской области и следователи ГУНП в Днепропетровской области собирали доказательства причастности криминальных „авторитетов“ в организации и деятельности группировки, участники которой совершали преступления на территории нескольких областей”, — говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что “специализировались” они на вымогательстве с предпринимателей и фермеров за предоставление так называемой “криминальной крыши”, выполнении различных преступлений на заказ, поставке наркотиков и других вещей в тюрьмы и СИЗО. Кроме того, собирали средства для пополнения “воровского общака”.

Как установили правоохранители, организатор — так называемый “смотрящий” за городом Никополь с богатым уголовным прошлым за плечами. Через доверенных лиц он контролировал “общак” и сбор средств в него, решал, кто из преступных групп может “работать”, в том или ином районе, организовал каналы поступления продуктов питания и запрещенных вещей для осужденных. Также организовывал преступные собрания — “сходки”, в которых принимали участие его доверенные лица, и за вознаграждение выступал в роли “третейского судьи”.

“Среди доверенных лиц — жена организатора, криминальные „авторитеты“, так называемые „смотрящие“ по городам, районам и исправительными учреждениями. Каждый отвечал за свое направление работы. В частности, за подыскивание предпринимателей и фермеров, которых можно было обложить „данью“, обеспечение силовой поддержки, обеспечения осужденных любым имуществом, в том числе запрещенным, ведения „бухгалтерии“ и т.п.”, — отмечается в сообщении.

В ходе документирования деятельности данной группировки были установлены факты обращения лиц к его участникам за “помощью” — от выбивания несуществующих долгов до банальной защиты от других участников преступных групп, в том числе и в местах лишения свободы. Непосредственно организатор определял, кто из его доверенных лиц будет обеспечивать “помощь” и сколько это будет стоить. В настоящее время уже установлено 7 человек, часть из которых отбывает наказание и в исправительной колонии на территории другой области.

Так 1 апреля полицейские провели первый этап масштабной спецоперации по нейтрализации преступного влияния на территории области, к которому были привлечены более 250 сотрудников.

Всего было проведено 43 санкционированные обыски по месту жительства и наказания фигурантов.

“По результатам проведения спецоперации полицейские задержали шесть человек — “смотрящие”, криминальные “авторитеты” и другие участники группировки. Изъяли различное оружие, сотни патронов различного калибра, 5 автомобилей, 60 телефонов, наркотики и психотропы, а также деньги в разной валюте на сумму более 2,4 млн грн, — говорится в сообщении.

Отмечается, что на основании собранных доказательств 16 человек получили подозрения, некоторые — сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

  • распространение преступного воздействия (ч. 1 ст. 255-1);
  • распространение преступного влияния в учреждениях отбывания наказаний (ч. 2 ст. 255-1);
  • распространение преступного влияния субъектом повышенного преступного воздействия (ч. 3 ст. 255-1);
  • организация, содействие в проведении или участие в преступном собрании (сходке) (ч. 1 ст. 255-2);
  • обращения за применением преступного воздействия (ч. 1 ст. 255-3).

Также семи подозреваемым уже избраны меры пресечения: шестерым — содержание под стражей, еще одному — домашний арест. Разбирательство в отношении других участников — продолжается.

Дополнение

В Сумах задержали криминального авторитета, которого называли “смотрящим” за Харьковской областью, преступник почти 4 года скрывался от правосудия.

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