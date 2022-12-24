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У результаті атаки рф на Херсонщину відомо про 68 постраждалих - ОВА

У результаті атаки рф на Херсонщину відомо про 68 постраждалих - ОВА

Київ • УНН

 • 391362 перегляди

КИЇВ. 24 грудня. УНН. Голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич повідомив, що кількість постраждалих у результаті ранкового ворожорого обстрілу Херсонщини становить 68 осіб, передає УНН.

Цитата

"На цей час маємо страшну цифру… Станом на зараз відомо про 68 постраждалих внаслідок сьогоднішньої атаки російських окупантів на Херсонщину", - написав Янушевич у Telegram.

У Херсоні російська армія вбила 10 людей, нагадав голова ОВА.

Додамо

Янушевич також закликав жителів Херсонщини – евакуюватись.

"Особливо, якщо ви проживаєте біля Дніпра. Ці райони найбільше потерпають від російських обстрілів, тому там практично немає можливості забезпечити стале тепло- та електропостачання.

Для внутрішньо переміщених осіб з Херсонщини є вільні місця проживання в інших регіонах. Херсонська ОВА готова допомогти вам виїхати та облаштуватися на новому місці – звертайтеся на нашу “гарячу лінію”: 0800330951; 091 481 78 45", - резюмував голова ОВА.

Нагадаємо

Внаслідок ранкового обстрілу рашистами Херсона загинуло 10 людей, 55 поранено.

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