У результаті атаки рф на Херсонщину відомо про 68 постраждалих - ОВА

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"На цей час маємо страшну цифру… Станом на зараз відомо про 68 постраждалих внаслідок сьогоднішньої атаки російських окупантів на Херсонщину", - написав Янушевич у Telegram.

У Херсоні російська армія вбила 10 людей, нагадав голова ОВА.

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Янушевич також закликав жителів Херсонщини – евакуюватись.

"Особливо, якщо ви проживаєте біля Дніпра. Ці райони найбільше потерпають від російських обстрілів, тому там практично немає можливості забезпечити стале тепло- та електропостачання.

Для внутрішньо переміщених осіб з Херсонщини є вільні місця проживання в інших регіонах. Херсонська ОВА готова допомогти вам виїхати та облаштуватися на новому місці – звертайтеся на нашу “гарячу лінію”: 0800330951; 091 481 78 45", - резюмував голова ОВА.

Нагадаємо

Внаслідок ранкового обстрілу рашистами Херсона загинуло 10 людей, 55 поранено.