У результаті атаки рф на Херсонщину відомо про 68 постраждалих - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. Голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич повідомив, що кількість постраждалих у результаті ранкового ворожорого обстрілу Херсонщини становить 68 осіб, передає УНН.
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"На цей час маємо страшну цифру… Станом на зараз відомо про 68 постраждалих внаслідок сьогоднішньої атаки російських окупантів на Херсонщину", - написав Янушевич у Telegram.
У Херсоні російська армія вбила 10 людей, нагадав голова ОВА.
Додамо
Янушевич також закликав жителів Херсонщини – евакуюватись.
"Особливо, якщо ви проживаєте біля Дніпра. Ці райони найбільше потерпають від російських обстрілів, тому там практично немає можливості забезпечити стале тепло- та електропостачання.
Для внутрішньо переміщених осіб з Херсонщини є вільні місця проживання в інших регіонах. Херсонська ОВА готова допомогти вам виїхати та облаштуватися на новому місці – звертайтеся на нашу “гарячу лінію”: 0800330951; 091 481 78 45", - резюмував голова ОВА.
Нагадаємо
Внаслідок ранкового обстрілу рашистами Херсона загинуло 10 людей, 55 поранено.