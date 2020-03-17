У разі неявки учасникам пробного ЗНО не повернуть гроші, але роздадуть матеріали - УЦОЯО

КИЇВ. 17 березня. УНН. У разі неявки учасникам пробного зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) не повернуть кошти, але можуть видати комплект матеріалів, якщо учасники звернуться до пунктів проведення тестування. Про це у відповідь на інформаційний запит кореспондента УНН повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти.