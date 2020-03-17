У разі неявки учасникам пробного ЗНО не повернуть гроші, але роздадуть матеріали - УЦОЯО
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. У разі неявки учасникам пробного зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) не повернуть кошти, але можуть видати комплект матеріалів, якщо учасники звернуться до пунктів проведення тестування. Про це у відповідь на інформаційний запит кореспондента УНН повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти.
“Повернення коштів учасникам пробного тестування не передбачено, оскільки вже здійснено заходити щодо підготовки та проведення пробного ЗНО (друк тестових матеріалів, створено робочі місця для учасників тощо). У разі неявки учасник має право отримати комплект(и) матеріалів пробного ЗНО, звернувшись протягом трьох робочих днів (ураховуючи день тестування) у пункт проведення пробного ЗНО”, - вказано у відповіді на запит.
Також повідомляється, що дізнатись адресу пункту проведення пробного ЗНО можна у запрошенні.
Згідно з даними сайту УЦОЯО, вартість пробного ЗНО залежить від регіону України і становить від 138 до 150 гривень.
Нагадаємо, названі нові дати проведення пробного ЗНО, яке перенесли через карантин.
Також нагадаємо, що з 12 березня 2020 року в Україні запроваджується тритижневий карантин для усіх закладів освіти незалежно від форми власності та сфери управління. Під час карантину учням та студентам забороняється відвідувати заклади освіти.