В случае неявки участникам пробного ВНО не вернут деньги, но раздадут материалы - УЦОКО
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. В случае неявки участникам пробного внешнего независимого оценивания (ВНО) не вернут средства, но могут выдать комплект материалов, если участники обратятся в пункты проведения тестирования. Об этом в ответ на информационный запрос корреспондента УНН сообщили в Украинском центре оценивания качества образования.
"Возврат средств участникам пробного тестирования не предусмотрен, поскольку уже осуществлены мероприятия по подготовке и проведению пробного ВНО (печать тестовых материалов, созданы рабочие места для участников и т.д.). В случае неявки участник имеет право получить комплект(ы) материалов пробного ВНО, обратившись в течение трех рабочих дней (учитывая день тестирования) в пункт проведения пробного ВНО", - указано в ответе на запрос.
Также сообщается, что узнать адрес пункта проведения пробного ВНО можно в приглашении.
Согласно данным сайта УЦОКО, стоимость пробного ВНО зависит от региона Украины и составляет от 138 до 150 гривен.
Напомним, названы новые даты проведения пробного ВНО, которое перенесли из-за карантина.
Также напомним, что с 12 марта 2020 года в Украине вводится трехнедельный карантин для всех учебных заведений независимо от формы собственности и сферы управления. Во время карантина ученикам и студентам запрещается посещать учебные заведения.