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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 104260 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 106959 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 108904 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 107575 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 116993 просмотра

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 101733 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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5 марта, 08:58 • 105973 просмотра

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В случае неявки участникам пробного ВНО не вернут деньги, но раздадут материалы - УЦОКО

В случае неявки участникам пробного ВНО не вернут деньги, но раздадут материалы - УЦОКО

Киев  •  УНН

 • 31082 просмотра

КИЕВ. 17 марта. УНН. В случае неявки участникам пробного внешнего независимого оценивания (ВНО) не вернут средства, но могут выдать комплект материалов, если участники обратятся в пункты проведения тестирования. Об этом в ответ на информационный запрос корреспондента УНН сообщили в Украинском центре оценивания качества образования.

"Возврат средств участникам пробного тестирования не предусмотрен, поскольку уже осуществлены мероприятия по подготовке и проведению пробного ВНО (печать тестовых материалов, созданы рабочие места для участников и т.д.). В случае неявки участник имеет право получить комплект(ы) материалов пробного ВНО, обратившись в течение трех рабочих дней (учитывая день тестирования) в пункт проведения пробного ВНО", - указано в ответе на запрос.

Также сообщается, что узнать адрес пункта проведения пробного ВНО можно в приглашении.

Согласно данным сайта УЦОКО, стоимость пробного ВНО зависит от региона Украины и составляет от 138 до 150 гривен.

Напомним, названы новые даты проведения пробного ВНО, которое перенесли из-за карантина.

Также напомним, что с 12 марта 2020 года в Украине вводится трехнедельный карантин для всех учебных заведений независимо от формы собственности и сферы управления. Во время карантина ученикам и студентам запрещается посещать учебные заведения.

Украинские Национальные Новости

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