В случае неявки участникам пробного ВНО не вернут деньги, но раздадут материалы - УЦОКО

КИЕВ. 17 марта. УНН. В случае неявки участникам пробного внешнего независимого оценивания (ВНО) не вернут средства, но могут выдать комплект материалов, если участники обратятся в пункты проведения тестирования. Об этом в ответ на информационный запрос корреспондента УНН сообщили в Украинском центре оценивания качества образования.