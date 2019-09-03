У разі непідтримки зняття недоторканності Рада розгляне цей законопроект лише через рік
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. Якщо на підтримку законопроекту 7203 про зняття депутатської недоторканності не знайдеться необхідних 300 голосів, парламент зможе повернутись до його розгляду не раніше, ніж через рік. Про це заявив народний депутат, представник Президента України Федір Веніславський під час виступу з парламентської трибуни, передає кореспондент УНН.
"Сьогодні цей законопроект має бути підтриманий голосами не менш як двох третин від конституційного складу Верховної Ради України. За цей законопроект має бути подано 300 і більше голосів народних депутатів. Якщо цього не відбувається, то повторно такий законопроект може бути внесений до парламенту не раніше, ніж через рік", - зазначив Веніславський.
Нагадаємо, Верховна Рада у вівторок, 3 вересня, планує розглянути законопроект про внесення змін до Конституції України щодо зняття недоторканності з народних депутатів, щоб прийняти його в цілому як закон.