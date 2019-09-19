У районі Синайського півострова стався вибух: одна людина загинула, ще двоє поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 19 вересня. УНН. У північній частині Синайського півострова стався вибух на дорозі, який зачепив машину трьох співробітників служби охорони правопорядку. Про це повідомляє УНН з посиланням на The New York Times.
“Бомба підірвалася у четвер, коли служба охорони правопорядку на транспортному засобі патрулювала місто Шейх-Зувейд”, — йдеться у повідомленні.
У результаті вибуху одна людина загинула, ще двоє поранені.
Жодна терористична група не взяла на себе відповідальність за напад.
Нагадуємо, у Єгипті в результаті вибуху терориста-смертника загинули 7 осіб.
Єгипет роками бореться з тривалим повстанням на Північному Синаї, яке зараз очолюють ісламісти. Ісламістські угруповання посилили діяльність у Єгипті після того, як військові повалили режим президента Мохамеда Мурсі в 2013 році. За більшість терактів у Єгипті, які забрали життя військових та поліцейських, відповідальність на себе брала організація “Сінайська провінція”, яка є відгалуженням “ІД”.