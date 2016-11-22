У рамках Суперліги Парі-Матч відбудеться п'ять матчів
Київ • УНН
ЧЕРКАСИ-КИЇВ. 22 листопада. УНН. У рамках Суперліги Парі-Матч цього тижня, 24 та 25 листопада, відбудеться п’ять поєдинків, інформує УНН-Центр із посиланням на ФБУ.
Так, 24 листопада відбудуться матчі:
БК “Волиньбаскет” (Луцьк) зіграє із OБК “Біпа” (Одеса);
БК “Будівельник” (Київ) протистоятиме БК “Кремінь” (Кременчук);
БК “Черкаські мавпи” (Черкаси) зіграє проти БК “Політехнік” (Харків).
А 25 листопада БК “Кривбас” (Кривий Ріг) зіграє із БК “Дніпро” (Дніпрo), а МБК “Миколаїв” (Миколаїв) зіграє проти
БК “Запоріжжя-ZOG” (Запоріжжя).