В рамках Суперлиги Пари-Матч состоится пять матчей
Киев • УНН
Черкассы-Киев. 22 ноября. УНН. В рамках Суперлиги Пари-Матч на этой неделе, 24 и 25 ноября, состоится пять поединков, информирует УНН-Центр со ссылкой на ФБУ.
Так, 24 ноября состоятся матчи:
БК "Волиньбаскет" (Луцк) сыграет с OБК "Бипа" (Одесса)
БК "Будивельник" (Киев) будет противостоять БК "Кремень" (Кременчуг)
БК "Черкасские обезьяны" (Черкассы) сыграет против БК "Политехник" (Харьков).
А 25 ноября БК "Кривбасс" (Кривой Рог) сыграет с БК "Днепр" (Днипрo), а МБК "Николаев" (Николаев) сыграет против
БК "Запорожье-ZOG" (Запорожье).