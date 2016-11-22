В рамках Суперлиги Пари-Матч состоится пять матчей

Так, 24 ноября состоятся матчи:

БК "Волиньбаскет" (Луцк) сыграет с OБК "Бипа" (Одесса)

БК "Будивельник" (Киев) будет противостоять БК "Кремень" (Кременчуг)

БК "Черкасские обезьяны" (Черкассы) сыграет против БК "Политехник" (Харьков).

А 25 ноября БК "Кривбасс" (Кривой Рог) сыграет с БК "Днепр" (Днипрo), а МБК "Николаев" (Николаев) сыграет против

БК "Запорожье-ZOG" (Запорожье).