У Рахунковій палаті наполягають на поверненні ProZorro у держвласність
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Рахункова палата наполягає на поверненні системи ProZorro у державну власність. Про це заявив голова Рахункової палати Валерій Пацкан під час засідання парламенту, передає кореспондент УНН.
"Наше основне завдання – щоб система ProZorro отримала спеціальний захист українських засобів захисту. Ми говоримо, що повноцінним власником системи ProZorro може бути не будь-хто, а тільки держава Україна", - зазначив Пацкан.
За його словами, РП наполягатиме на тому, щоб система повернулась у державну власність, і всі кошти від неї надходили до державного бюджету України.
Нагадаємо, згідно з інформацією МЕРТ, за чотири роки існування система електронних закупівель ProZorro заощадила майже 80 мільярдів гривень державних коштів.
При цьому, за даними Рахункової палати, електронна система публічних закупівель виявилася не такою ефективною на даний час, як про це заявляли в Кабінеті міністрів, тому уряд має спростувати заяви про ефективність.