У Раді зібрали підписи про проведення позачергової сесії щодо "ФОПів"
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. До голови ВРУ Дмитра Разумкова звернулися 155 нардепів із проханням провести позачергову сесію ВР для розгляду законопроектів, які стосуються "ФОПів". Про це УНН повідомив один із підписантів, нардеп Олександр Качура.
"Я був одним із основних підписантів. Начебто було зібрано 155 підписів (про проведення позачергової сесії ВР для вирішення питання з "ФОПами" - ред.). Головний ініціатор (нардеп від "Слуги народу" Олександр - ред.) Дубінський мав звернутися до голови Верховної Ради. Начебто звернувся, наскільки мені відомо. Тепер має бути вирішене питання про проведення позачергового засідання", - сказав Качура.
Нагадаємо, як повідомляв Качура раніше, у Верховній Раді України збирають підписи для проведення позачергово засідання для вирішення ситуації з "ФОПами" та "євробляхерами".