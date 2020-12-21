У Раді зібрали підписи про проведення позачергової сесії щодо "ФОПів"

"Я був одним із основних підписантів. Начебто було зібрано 155 підписів (про проведення позачергової сесії ВР для вирішення питання з "ФОПами" - ред.). Головний ініціатор (нардеп від "Слуги народу" Олександр - ред.) Дубінський мав звернутися до голови Верховної Ради. Начебто звернувся, наскільки мені відомо. Тепер має бути вирішене питання про проведення позачергового засідання", - сказав Качура.

Нагадаємо, як повідомляв Качура раніше, у Верховній Раді України збирають підписи для проведення позачергово засідання для вирішення ситуації з "ФОПами" та "євробляхерами".