В Раде собрали подписи о проведении внеочередной сессии по "ФОПам"

"Я был одним из основных подписантов. Вроде было собрано 155 подписей (о проведении внеочередной сессии ВР для решения вопроса с "ФОПами" - ред.). Главный инициатор (нардеп от "Слуги народа" Александр - ред.) Дубинский должен был обратиться к главе Верховной Рады. Вроде обратился, насколько мне известно. Теперь должен быть решен вопроса о проведении внеочередного заседания", - сказал Качура.

Напомним, как сообщал Качура ранее, в Верховной Раде Украины собирают подписи для проведения внеочередного заседания для решения ситуации с "ФОПами" и "евробляхерамы".