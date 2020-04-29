У Раді зареєстрували урядовий законопроект щодо вдосконалення діяльності третейських судів

Так, у Раді зареєстрували законопроект № 3411 про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення порядку утворення та діяльності третейських судів з метою відновлення довіри до третейського розгляду, поданий Кабінетом міністрів України.

Наразі текст законопроекту відсутній.

Як повідомляв УНН, Міністерство юстиції знов спробує провести реформу третейських судів. Адже проект закону про їхню діяльність перенесли після того, як змінився склад уряду.