У Раді закликали уряд розібратися з Ревою за його слова про “мерзоту”

“Міністр соціальної політики Андрій Рева офіційно в інтерв’ю ВВС назвав громадян України, які не по своїй волі зараз опинились на окупованій частині Донбасу, “мерзотою”. До цих пір ані міністр соціальної політики Рева, ані уряд, ані прем’єр-міністр не вжили ніяких заходів для того, щоб вибачитись і я не бачу, як така людина може продовжувати виконувати обов’язки міністра соціальної політики в уряді України, коли він вважає частину громадян України “мерзотою”, — зазначив Немиря.

За його словами, така заява є “проблемою моральної відповідальності усього уряду”.

Нагадаємо, слова міністра соціальної політики Андрія Реви щодо українців, які залишились на непідконтрольній урядові території Донбасу, є “досить різкими” і “занадто емоційними”, втім, можливо, вони просто були вирвані з контексту. Таку думку висловив віце-прем’єр-міністр Павло Розенко.



