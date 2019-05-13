У Раді закликали уряд розібратися з Ревою за його слова про “мерзоту”
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. Уряд має терміново розглянути питання про відповідність займаній посаді міністра соціальної політики Андрія Реви після його заяви про “мерзоту”, до якої він відніс частину громадян України. Про це заявив голова комітету з прав людини Григорій Немиря під час Погоджувальної ради, передає кореспондент УНН.
“Міністр соціальної політики Андрій Рева офіційно в інтерв’ю ВВС назвав громадян України, які не по своїй волі зараз опинились на окупованій частині Донбасу, “мерзотою”. До цих пір ані міністр соціальної політики Рева, ані уряд, ані прем’єр-міністр не вжили ніяких заходів для того, щоб вибачитись і я не бачу, як така людина може продовжувати виконувати обов’язки міністра соціальної політики в уряді України, коли він вважає частину громадян України “мерзотою”, — зазначив Немиря.
За його словами, така заява є “проблемою моральної відповідальності усього уряду”.
Нагадаємо, слова міністра соціальної політики Андрія Реви щодо українців, які залишились на непідконтрольній урядові території Донбасу, є “досить різкими” і “занадто емоційними”, втім, можливо, вони просто були вирвані з контексту. Таку думку висловив віце-прем’єр-міністр Павло Розенко.