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У Раді з початку 2020 року вже зареєстрували шість законопроектів

У Раді з початку 2020 року вже зареєстрували шість законопроектів

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 січня. УНН. У Верховній Раді України з початку 2020 року зареєстровано шість законопроектів, три з яких ініційовані Кабінетом міністрів України. Про це повідомляє УНН із посиланням на сайт ВРУ.

Так, у Верховній Раді України 2 січня 2020 року зареєстрували шість законопроектів. Зокрема, Кабінетом міністрів України зареєстровано законопроекти №2709 щодо удосконалення порядку формування списку присяжних, №2710 щодо забезпечення участі присяжних у здійсненні правосуддя та №2711 щодо контролю та відповідальності суб’єктів господарювання.

Окрім того, три законопроекти подані народними депутатами від фракції "Слуга народу", зокрема, №2712 щодо забезпечення функціонування судової влади в Україні відповідно до міжнародних стандартів судочинства, № 2285-10 (альтернативний до 2285) про державне врегулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор.

Нагадаємо, Верховна Рада України не ухвалила за основу законопроект №2285-д (альтернативний до 2285) про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор. Нардепи відправили законопроект до комітету на повторне друге читання.

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