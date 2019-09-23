У Раді вивчають можливість застосування вільних економічних зон у регіонах – нардеп
Київ • УНН
КИЇВ. 23 вересня. УНН. Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради України вивчає можливість застосування вільних економічних зон у регіонах країни. Про це повідомив народний депутат України Данило Гетманцев у коментарі журналістам у кулуарах Форуму національної бізнес-коаліції в Києві, передає корреспондент УНН.
“Ми на рівні Комітету з питань фінансів і митної й податкової політики зробили робочу групу щодо вільних економічних зон. Ми не впевнені, що будемо підтримувати це як інструмент, але ми хочемо розібратися глибше. Наприклад Одеса — щоб вільна економічна зона не працювала, як завжди, на кишеню окремого депутата, а працювала б на розвиток країни в цілому”, — зазначив Гетманцев.
При цьому він додав, що і на рівні Кабінету міністрів розробляються регіональні програми розвитку економіки, які направлені на протягування інвестицій.
Нагадаємо, 21 вересня Президент України Володимир Зеленський підписав указ про невідкладні заходи щодо забезпечення економічного зростання, стимулювання розвитку регіонів та запобігання корупції.