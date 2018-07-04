У Раді прокоментували критичні оцінки ЄС щодо "сміттєвих" законопроектів
Київ • УНН
КИЇВ. 4 липня. УНН. У парламенті зареєстрована низка проектів законів, якими пропонується вирішити проблему побутових відходів. Проте жоден із них не підходить до врегулювання наболілого питання комплексно. Про це у коментарі УНН розповів заступник голови комітету ВРУ з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, народний депутат Олег Недава, коментуючи критику українських "сміттєвих" законопроектів з боку ЄС.
“Дуже багато сьогодні є законопроектів у ВР, які стосуються поводження із побутовими відходами, із тарою та упаковкою. Є законопроекти, які визначають розширену відповідальність виробника, і є документи, якими пропонується ввести так званий „податок на упаковку“. Щодо останнього — то така практика дійсно не підтримується у ЄС. Поряд з цим, є країни, де такий податок діє. Вважаю, що до проблеми побутових відходів потрібно підходити комплексно”, — сказав нардеп.
Депутати ВР планують об’єднати законодавчі ініціативи, аби створити один дієвий документ, додав Недава.
“Такий законопроект має складатися із трьох частин: розширена відповідальність виробника, депозитна (заставна) та податкова. Нагадаю, що у нас є окремий документ щодо впровадження депозитної системи збору тари. Але чекати на його окреме винесення у залу ВР не варто. А от об’єднати ці три позиції у одному документі — такі думки у Раді є”, — сказав він.
Водночас, саме депозитною системою збору порожньої тари (пляшок) користуються майже всі країни ЄС.
Принцип роботи системи полягає в тому, що при здачі тари в спеціальний автомат він повертає частину грошей, сплачених при купівлі напою. Чим більше пляшок виявиться — тим більше тари можна повторно використовувати або переробляти. Це в свою чергу зменшує кількість сміття, яке осідає в океанах і на звалищах.
Така система успішно діє в Швеції, Німеччині, Норвегії, Фінляндії, Данії, Естонії. Наприклад, в Норвегії завдяки цій системі збирають 95% тари, в Фінляндії — 93,3%, а в Данії — 89%.