В Раде прокомментировали критические оценки ЕС "мусорных" законопроектов

“Очень много сегодня законопроектов в ВР, которые касаются обращения с бытовыми отходами, с тарой и упаковкой. Есть законопроекты, которые определяют расширенную ответственность производителя, и есть документы, которыми предлагается ввести так называемый „налог на упаковку“. В последнем случае — такая практика действительно не поддерживается ЕС. Наряду с этим, есть страны, где такой налог действует. Считаю, что к проблеме бытовых отходов нужно подходить комплексно”, - сказал нардеп.

Депутаты ВР планируют объединить законодательные инициативы, чтобы создать один действенный документ, добавил Недава.

“Такой законопроект должен состоять из трех частей: расширенная ответственность производителя, депозитная (залоговая) и налоговая. Напомню, что у нас есть отдельный документ по внедрению депозитной системы сбора тары. Но ждать его отдельного вынесения в зал ВР не стоит. А вот объединить эти три позиции в одном документе — такие мысли в Раде есть”, - сказал он.

В то же время, именно депозитной системой сбора пустой тары (бутылок) пользуются почти все страны ЕС.

Принцип работы системы заключается в том, что при сдаче тары в специальный автомат он возвращает часть денег, уплаченных при покупке напитка. Чем больше бутылок окажется — тем больше тары можно повторно использовать или перерабатывать. Это в свою очередь уменьшает количество мусора, который оседает в океанах и на свалках.

Такая система успешно действует в Швеции, Германии, Норвегии, Финляндии, Дании, Эстонии. Например, в Норвегии благодаря этой системе собирают 95% тары, в Финляндии — 93,3%, а в Дании — 89%.