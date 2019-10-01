У Раді планують розглянути понад 300 правок до судової реформи Зеленського
Київ • УНН
КИЇВ. 1 жовтня. УНН. До поданого Президентом Володимиром Зеленським законопроекту щодо судової реформи вже надійшло понад 300 правок, які цього тижня планує розглянути профільний комітет. Про це заявила голова комітету з питань правової політики Ірина Венедиктова під час погоджувальної ради, передає кореспондент УНН.
"На 3 жовтня стоїть законопроект уже в порядку денному №1008. Це якраз суддівський законопроект, по якому сьогодні буде комітет о годині. Там 330 правок. І я дуже переживаю, що ми можемо не встигнути їх розглянути. Тому також прошу передвинути цей законопроект", - зазначила Венедиктова.
Нагадаємо, 12 вересня народні депутати України ухвалили за основу законопроект 1008, який передбачає значне скорочення кількості суддів Верховного суду.