У Раді планують розглянути понад 300 правок до судової реформи Зеленського

"На 3 жовтня стоїть законопроект уже в порядку денному №1008. Це якраз суддівський законопроект, по якому сьогодні буде комітет о годині. Там 330 правок. І я дуже переживаю, що ми можемо не встигнути їх розглянути. Тому також прошу передвинути цей законопроект", - зазначила Венедиктова.

Нагадаємо, 12 вересня народні депутати України ухвалили за основу законопроект 1008, який передбачає значне скорочення кількості суддів Верховного суду.