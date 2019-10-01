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В Раде планируют рассмотреть более 300 поправок в судебной реформе Зеленского

Киев • УНН

 • 11171 просмотра

КИЕВ. 1 октября. УНН. В Поданный Президентом Владимиром Зеленским законопроект по судебной реформе уже поступило более 300 поправок, которые на этой неделе планирует рассмотреть профильный комитет. Об этом заявила глава комитета по вопросам правовой политики Ирина Венедиктова во время согласительного совета, передает корреспондент УНН.

В Раде планируют рассмотреть более 300 поправок в судебной реформе Зеленского

"На 3 октября стоит законопроект уже в повестке дня №1008. Это как раз судейский законопроект, по которому сегодня будет комитет в час. Там 330 правок. И я очень переживаю, что мы можем не успеть их рассмотреть. Поэтому также прошу передвинуть этот законопроект" , - отметила Венедиктова.

Напомним, 12 сентября народные депутаты Украины приняли за основу законопроект 1008, который предусматривает значительное сокращение количества судей Верховного суда.

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