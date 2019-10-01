В Раде планируют рассмотреть более 300 поправок в судебной реформе Зеленского

"На 3 октября стоит законопроект уже в повестке дня №1008. Это как раз судейский законопроект, по которому сегодня будет комитет в час. Там 330 правок. И я очень переживаю, что мы можем не успеть их рассмотреть. Поэтому также прошу передвинуть этот законопроект" , - отметила Венедиктова.

Напомним, 12 сентября народные депутаты Украины приняли за основу законопроект 1008, который предусматривает значительное сокращение количества судей Верховного суда.