У Раді Федерації відреагували на слова колишнього ватажка бойовиків "ДНР" про "входження" ОРДЛО у склад Росії

Так він відповів на слова колишнього так званого “прем’єра” бойовиків “ДНР” Олександра Бородая нібито про швидке входження регіону до складу Росії.

“Я б не погодився з паном Бородаєм, тому що Росія до сьогоднішнього дня визнає Донецьк і Луганськ територією України”, — сказав Джабаров.

За словами російського сенатора — Україна нібито “затягує” процес визнання так званого, на думку Москви, “особливого статусу ДНР і ЛНР” і у жителів території ОРДЛО, за його словами, нібито “частіше і частіше виникає думка: “А чи по дорозі нам з такою Україною?”.

Росія, продовжив Джабаров, “ніколи не розглядала Донбас, Луганськ, Донецьк як необхідні їй регіони”, проте стежила за тим, що відбувається в цих регіонах, де є російськомовне населення. Заступник голови комітету Ради Федерації вважає, що Донецьк і Луганськ “могли б допомогти” в нормалізації відносин між Москвою і Києвом.

Раніше колишній бойовик “ДНР” в Санкт-Петербурзі заявив, що скоро території, захоплені терористами нібито “приєднаються” до Росії. За його словами, нібито де-факто ці регіони вже “є частиною Російської Федерації”.

Додамо, Рада Федерації РФ схвалила закон про надання статусу ветерана військовим, які служили в ЗСУ в АР Крим.