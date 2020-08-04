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У Раді Федерації порівняли відносини Білорусі та РФ з "сімейною сваркою"

У Раді Федерації порівняли відносини Білорусі та РФ з "сімейною сваркою"

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 серпня. УНН. Російсько-білоруські відносини “схожі на сімейну сварку”, в якій Москва нібито займає більш витриману позицію. Таку думку висловив у вівторок глава комітету Ради Федерації з міжнародних справ Костянтин Косачов, передає УНН з посиланням на Facebook російського політика.

“Якщо в сімейній сварці одна зі сторін починає бити посуд, то бити посуд у відповідь — найгірша реакція. Тільки на потіху сусідам. Росія не б’є посуд в нашій сімейній сварці. І слава Богу”, — написав Косачев на своїй сторінці в Facebook.

При цьому сенатор зазначив, що часи після виборів не за горами. “І вони обов’язково настануть”, — додав глава міжнародного комітету РФ.

Лукашенко у вівторок, виступаючи з посланням до білоруського народу і парламенту, заявив, що Москва завжди буде найближчим союзником Мінська, хто б не був при владі. При цьому він зазначив, що Росія марно поміняла “братні відносини” з Білоруссю на “партнерські”.

Говорячи про інцидент із затриманими в країні росіянами, він сказав, що вони не знаходилися в країні транзитом, а були закинуті спеціально, “команда була — чекати”. Раніше в Білорусі були затримані 33 росіянина, яких місцеві правоохоронні органи підозрюють в підготовці до організації масових заворушень. Російська сторона відкидає ці звинувачення.

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