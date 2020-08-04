В Совете Федерации сравнили отношения Беларуси и РФ с "семейной ссорой"

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 102354 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 111588 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 116474 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 149615 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 116317 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 141068 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104137 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102823 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 105088 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102286 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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КИЕВ. 4 августа. УНН. Российско-белорусские отношения “похожи на семейную ссору”, в которой Москва якобы занимает более выдержанную позицию. Такое мнение выразил во вторник глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, передает УНН со ссылкой на Facebook российского политика.

“Если в семейной ссоре одна из сторон начинает бить посуду, то бить посуду в ответ — худшая реакция. Только на потеху соседям. Россия не бьет посуду в нашей семейной ссоре. И слава Богу”, — написал Косачев на своей странице в Facebook.

При этом сенатор отметил, что времена после выборов не за горами. “И они обязательно наступят”, — добавил глава международного комитета СФ.

Лукашенко во вторник, выступая с посланием к белорусскому народу и парламенту, заявил, что Москва всегда будет ближайшим союзником Минска, кто бы ни находился у власти. При этом он отметил, что Россия напрасно поменяла “братские отношения” с Беларусью на “партнерские”.

Говоря об инциденте с задержанными в стране россиянами, он сказал, что они не находились в стране транзитом, а были заброшены специально, “команда была — ждать”. Ранее в Беларуси были задержаны 33 россиянина, которых местные правоохранительные органы подозревают в подготовке к организации массовых беспорядков. Российская сторона отвергает эти обвинения.

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