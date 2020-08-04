В Совете Федерации сравнили отношения Беларуси и РФ с "семейной ссорой"

“Если в семейной ссоре одна из сторон начинает бить посуду, то бить посуду в ответ — худшая реакция. Только на потеху соседям. Россия не бьет посуду в нашей семейной ссоре. И слава Богу”, — написал Косачев на своей странице в Facebook.

При этом сенатор отметил, что времена после выборов не за горами. “И они обязательно наступят”, — добавил глава международного комитета СФ.

Лукашенко во вторник, выступая с посланием к белорусскому народу и парламенту, заявил, что Москва всегда будет ближайшим союзником Минска, кто бы ни находился у власти. При этом он отметил, что Россия напрасно поменяла “братские отношения” с Беларусью на “партнерские”.

Говоря об инциденте с задержанными в стране россиянами, он сказал, что они не находились в стране транзитом, а были заброшены специально, “команда была — ждать”. Ранее в Беларуси были задержаны 33 россиянина, которых местные правоохранительные органы подозревают в подготовке к организации массовых беспорядков. Российская сторона отвергает эти обвинения.