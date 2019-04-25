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У Радбезі ООН розпочалось засідання щодо України

У Радбезі ООН розпочалось засідання щодо України

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 квітня. УНН. Засідання Ради Безпеки ООН на вимогу української сторони у зв’язку із рішенням Кремля про видачу російських паспортів на Донбасі розпочалось в Нью-Йорку, передає УНН.

“Приводом для засідання став лист постійного представника України при ООН на ім‘я головуючого в Раді Безпеки документ S/14/136. Порядок денний підтверджується”, — сказав постпред головуючої в ООН Німеччини.

Він запросив постпреда України при ООН доєднатись до дискуссії.

Раніше Україна звернулась до Радбезу ООН щодо російських паспортів на Донбасі. 

Нагадаємо, 24 квітня президент Росії Володимир Путін підписав указ про спрощений порядок отримання громадянства РФ для жителів ОРДЛО.

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