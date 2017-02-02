У Радбезі ООН розпочалось екстрене засідання щодо ситуації в Авдіївці
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. У Раді безпеки ООН у Нью-Йорку розпочалось екстрене засідання, де розглянуть ситуацію в Україні, передає УНН.
Під час засідання плануються доповіді заступника Генерального секретаря ООН з політичних питань Джеффрі Фелтмана, заступника Генерального секретаря ООН з гуманітарних питань Стівена О’Брайана та Голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Ертурула Апакана.
Раніше Президент Петро Порошенко повідомив, що Рада Безпеки Організації Об’єднаних Націй на вимогу України 2 лютого розгляне ситуацію поблизу Авдіївки.
“Дипломати отримали від мене чіткі інструкції. Країна-агресор, яка, на жаль, є постійним членом РБ, має ще раз відчути солідарність світу з Україною”, — зазначив Глава держави.