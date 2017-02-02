В Совбезе ООН началось экстренное заседание по ситуации в Авдеевке
Киев • УНН
КИЕВ. 2 февраля. УНН. В Совете Безопасности ООН началось экстренное заседание, где рассмотрят ситуацию в Украине, передает УНН.
Во время заседания планируется докладе заместителя Генерального секретаря ООН по политическим вопросам Джеффри Фелтмана, заместителя Генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Стивена О'Брайана и Председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Ертурула Апакана.
Ранее Президент Петр Порошенко сообщил, что Совет Безопасности Организации Объединенных Наций по требованию Украину 2 февраля рассмотрит ситуацию вблизи Авдеевки.
"Дипломаты получили от меня четкие инструкции. Страна агрессор, которая, к сожалению, является постоянным членом СБ, должна еще раз почувствовать солидарность мира с Украиной ", - отметил Глава государства.