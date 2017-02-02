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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Совбезе ООН началось экстренное заседание по ситуации в Авдеевке

Киев • УНН

 • 10312 просмотра

КИЕВ. 2 февраля. УНН. В Совете Безопасности ООН началось экстренное заседание, где рассмотрят ситуацию в Украине, передает УНН.

В Совбезе ООН началось экстренное заседание по ситуации в Авдеевке

Во время заседания планируется докладе заместителя Генерального секретаря ООН по политическим вопросам Джеффри Фелтмана, заместителя Генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Стивена О'Брайана и Председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Ертурула Апакана.

Ранее Президент Петр Порошенко сообщил, что Совет Безопасности Организации Объединенных Наций по требованию Украину 2 февраля рассмотрит ситуацию вблизи Авдеевки.

"Дипломаты получили от меня четкие инструкции. Страна агрессор, которая, к сожалению, является постоянным членом СБ, должна еще раз почувствовать солидарность мира с Украиной ", - отметил Глава государства.

Украинские Национальные Новости

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