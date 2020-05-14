У Пєскова діагностували двосторонню пневмонію

"Прийшов один із тестів і показав позитивний результат. Протягом всього часу ми тестувалися і продовжуємо тестуватися практично у щоденному режимі. Тому було відчуття, що ти все-таки тримаєш це під контролем. Потім, на жаль, захворів один з моїх колег, з яким я спілкувався, і мені довелося після 1 травня сісти на режим самоізоляції. Так, я перейшов на домашній режим роботи", - розповів прессекретар про причини виникнення хвороби.

За словами Пєскова, на самоізоляції він продовжував тестуватися на вірус, після чого у один з днів тест показав позитивний результат.

"Перший день не було взагалі ніяких симптомів, а потім почалася температура трохи вище 37... Ну така вона, неприємна температура... І ламало. І Таню стало ламати (дружину Дмитра Пескова.- ред.), у неї температура вище була. Дні два-три ми лежали вдома. Ну 37,4 вдень... ну 37,8 вночі... ", - розповів він.

Прессекретар повідомив, що після підвищення температури вирішив звернутися до лікарні. До того моменту, з його слів, у Пєскова вже була пневмонія.

"Зараз лікуються вдома навіть з пневмонією, якщо вона, наприклад, одностороння... Коли вона двостороння - вибору немає. І тут ще особливість в тому, що твої легені не стільки сам вірус пожирає, скільки твій же організм. Тобто починається гормональний шторм, і імунна система намагається цей вірус перемогти. І разом з вірусом починає пожирати легені. І звідси ефект цього "матового скла". Це може привести до тромбозу легенів. Ну тут у кого як...", - додав він.

Нагадаємо, напередодні прессекретар президента Російської Федерації Дмитро Пєсков заявив федеральним російським ЗМІ, що госпіталізований з коронавірусом.