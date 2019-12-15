У Путіна розповіли, як можна внести зміни до мінських угод
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Внести зміни в мінські угоди можливо тільки при спільній роботі Києва з "експертами ДНР/ЛНР". Таку думку висловив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков в інтерв'ю програмі "Велика гра" на Першому каналі.
"Це можливо. Хто може працювати над "Мінськом-3"? Дві сторони. Тому якщо експерти з Києва сядуть в контактній групі або за її межами з експертами з "ДНР" і "ЛНР", то вони, по всій видимості, зможуть працювати над якимись змінами або доповненнями до мінському комплексу заходів", - сказав Пєсков, коментуючи заяву представника України в контактній групі з врегулювання конфлікту на Донбасі Олексія Резнікова про те, що Україна до наступного саміту "нормандської четвірки" підготує зміни до мінських угод.
Додамо, повідомлення про те, що українська сторона підготує пропозиції щодо зміни мінських угод до запланованого на березень 2020 року саміту “нормандської четвірки”, викликають подив. Про це заявила в четвер на брифінгу офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова.
Раніше стало відомо, що Україна планує підготувати зміни до Мінських угод до наступної “нормандської зустрічі”, яка запланована на березень 2020 року. Про це заявив член української делегації, представник України в політичній підгрупі у тристоронній контактній групі з врегулювання конфлікту на Донбасі Олексій Резніков.