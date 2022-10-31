У росії від вибуху було знищено два вертольоти Ка-52 – ГУР

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"На військово-повітряній базі зс рф "веретьє" (псковська область, острів-5) вночі 31 жовтня відбувся потужний вибух. Два російські ударні вертольоти Ка-52 "алігатор" повністю знищено. Ще два - суттєво пошкоджено. Деталі щодо знищення іншої техніки та особового складу - уточнюються", - ідеться у повідомленні.



Деталі

Як зазначили в ГУР, для ліквідації наслідків вибухів, а також "пошуку диверсійних груп" особовий склад військової частини було піднято по тривозі, у військовій частині проводять слідчі дії.

Довідка

Ка-52 "Алігатор" ("Hokum B" за класифікацією НАТО) - розвідувально-ударний вертоліт російського виробництва. Вартість - близько 16 млн доларів.

Нагадаємо

26 жовтня у Херсонській області українські військові збили російський ударний вертоліт Ка-52.