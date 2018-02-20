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У ПСГ України залишилося менше 11 млрд куб. м газу

У ПСГ України залишилося менше 11 млрд куб. м газу

Київ • УНН

 • 8427 перегляди

КИЇВ. 20 лютого. УНН. Обсяг газу в підземних сховищах України станом на 18 лютого зменшився до 10,984 млрд куб. м, передає УНН з посиланням на дані ПАТ "Укртрансгаз".

За останніми даними, за добу в ПСГ України газ не закачувався.

Також протягом доби з ПСГ України було відібрано 86,61 млн куб. м газу.

При цьому в даних за 18 лютого вказано, що в Україну за добу надійшло зі Словаччини 6,31 млн куб. м, з Угорщини - 4,75 млн куб. м, з Польщі - 1,20 млн куб. м газу.

Так, на сьогодні українські ПСГ заповнені на 35%.

Додамо, на території України без урахування Криму - 12 ПСГ загальною активною ємністю 31 млрд куб. м.

Нагадаємо, протягом 2017 року Україна збільшила імпорт газу майже на 27%.

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