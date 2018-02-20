У ПСГ України залишилося менше 11 млрд куб. м газу
Київ • УНН
КИЇВ. 20 лютого. УНН. Обсяг газу в підземних сховищах України станом на 18 лютого зменшився до 10,984 млрд куб. м, передає УНН з посиланням на дані ПАТ "Укртрансгаз".
За останніми даними, за добу в ПСГ України газ не закачувався.
Також протягом доби з ПСГ України було відібрано 86,61 млн куб. м газу.
При цьому в даних за 18 лютого вказано, що в Україну за добу надійшло зі Словаччини 6,31 млн куб. м, з Угорщини - 4,75 млн куб. м, з Польщі - 1,20 млн куб. м газу.
Так, на сьогодні українські ПСГ заповнені на 35%.
Додамо, на території України без урахування Криму - 12 ПСГ загальною активною ємністю 31 млрд куб. м.
Нагадаємо, протягом 2017 року Україна збільшила імпорт газу майже на 27%.