У ПСГ України залишилося 7,88 млрд куб. м газу
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. Обсяг газу в підземних сховищах України станом на 26 березня зменшився до 7,889 млрд куб. м, передає УНН з посиланням на дані ПАТ "Укртрансгаз".
За останніми даними, за добу в ПСГ України газ не закачувався.
Також протягом доби з ПСГ України було відібрано 69,38 млн куб. м газу.
При цьому в даних за 26 березня вказано, що в Україну за добу надійшло зі Словаччини 11,21 млн куб. м, з Угорщини - 7,35 млн куб. м, з Польщі - 2,72 млн куб. м газу.
Так, на сьогодні українські ПСГ заповнені на 25%.
Додамо, на території України без урахування Криму - 12 ПСГ загальною активною ємністю 31 млрд куб. м.
Нагадаємо, в уряді прогнозують зменшення споживання газу на 5 млрд кубів до 2022 року.