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У ПСГ України залишається 8,16 млрд куб. м газу

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 березня. УНН. Обсяг газу в підземних сховищах України станом на 14 березня зменшився до 8,168 млрд куб. м, передає УНН з посиланням на дані ПАТ "Укртрансгаз".

За останніми даними, протягом доби з ПСГ України було відібрано 12,07 млн куб. м газу.

Також за добу в ПСГ України газ не закачувався.

При цьому в даних за 14 березня вказано, що в Україну за добу надійшло зі Словаччини 38,94 млн куб. м, з Польщі - 3,11 млн куб. м, з Угорщини - 0,90 млн куб. м газу.

Так, на сьогодні українські ПСГ заповнені на 26%.

Додамо, на території України без урахування Криму - 12 ПСГ загальною активною ємністю 31 млрд куб. м.

Нагадаємо, 11 березня Україна припинила відбір з ПСГ та розпочала закачування газу.

Українські Національні Новини

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