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У прощальній промові Тіллерсон попередив про "насторожуючу поведінку" РФ

У прощальній промові Тіллерсон попередив про "насторожуючу поведінку" РФ

Київ • УНН

 • 15976 перегляди

КИЇВ. 14 березня. УНН. Звільнений раніше Державний секретар США Рекс Тіллерсон у своїй прощальній промові попередив про “насторожуючу поведінку і діях” Російської Федерації. Про це повідомляє УНН з посиланням на BBC.

“Багато зусиль доведеться ще докласти для відповіді на поведінку і дії з боку російського уряду, які викликають тривогу”, — сказав Тіллерсон.

Він також додав, що: “Якщо Росія продовжить свою нинішню політику, очевидно, що це призведе до великої ізоляції. А це не відповідає нічиїм інтересам”.

Тіллерсон підкреслив, що Росія “повинна ретельно зважити”, чи відповідають її дії інтересам російського народу, а також світу. Політик також упевнений, що проведена робота по налагодженню стосунків з Китаєм та приборкання ядерної програми КНДР.

Як повідомляв УНН, на світових валютних ринках відзначається падіння вартості долара після повідомлення про відставку Рекса Тіллерсона з поста держсекретаря США.

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