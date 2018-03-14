У прощальній промові Тіллерсон попередив про "насторожуючу поведінку" РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Звільнений раніше Державний секретар США Рекс Тіллерсон у своїй прощальній промові попередив про “насторожуючу поведінку і діях” Російської Федерації. Про це повідомляє УНН з посиланням на BBC.
“Багато зусиль доведеться ще докласти для відповіді на поведінку і дії з боку російського уряду, які викликають тривогу”, — сказав Тіллерсон.
Він також додав, що: “Якщо Росія продовжить свою нинішню політику, очевидно, що це призведе до великої ізоляції. А це не відповідає нічиїм інтересам”.
Тіллерсон підкреслив, що Росія “повинна ретельно зважити”, чи відповідають її дії інтересам російського народу, а також світу. Політик також упевнений, що проведена робота по налагодженню стосунків з Китаєм та приборкання ядерної програми КНДР.
Як повідомляв УНН, на світових валютних ринках відзначається падіння вартості долара після повідомлення про відставку Рекса Тіллерсона з поста держсекретаря США.