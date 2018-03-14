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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

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17:10 • 59293 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
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В прощальной речи Тиллерсон предупредил о "настораживающем поведении" РФ

В прощальной речи Тиллерсон предупредил о "настораживающем поведении" РФ

Киев  •  УНН

 • 15976 просмотра

КИЕВ. 14 марта. УНН. Уволенный ранее Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон в своей прощальной речи предупредил о “настораживающем поведении и действиях” Российской Федерации. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC.

“Много усилий придется еще приложить для ответа на поведение и действия со стороны российского правительства, которые вызывают тревогу”, — сказал Тиллерсон.

Он также добавил, что: “Если Россия продолжит свою нынешнюю политику, очевидно, что это приведет к большей изоляции. А это не соответствует ничьим интересам”.

Тиллерсон подчеркнул, что Россия “должна тщательно взвесить”, соответствуют ли ее действия интересам российского народа, а также мира. Политик также уверен, что проведена работа по налаживанию отношений с Китаем и обузданию ядерной программы КНДР.

Как сообщал УНН, на мировых валютных рынках отмечается падение стоимости доллара после сообщения об отставке Рекса Тиллерсона с поста госсекретаря США.

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