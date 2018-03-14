В прощальной речи Тиллерсон предупредил о "настораживающем поведении" РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. Уволенный ранее Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон в своей прощальной речи предупредил о “настораживающем поведении и действиях” Российской Федерации. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC.
“Много усилий придется еще приложить для ответа на поведение и действия со стороны российского правительства, которые вызывают тревогу”, — сказал Тиллерсон.
Он также добавил, что: “Если Россия продолжит свою нынешнюю политику, очевидно, что это приведет к большей изоляции. А это не соответствует ничьим интересам”.
Тиллерсон подчеркнул, что Россия “должна тщательно взвесить”, соответствуют ли ее действия интересам российского народа, а также мира. Политик также уверен, что проведена работа по налаживанию отношений с Китаем и обузданию ядерной программы КНДР.
Как сообщал УНН, на мировых валютных рынках отмечается падение стоимости доллара после сообщения об отставке Рекса Тиллерсона с поста госсекретаря США.