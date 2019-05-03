У прокуратурі очікують затягування суду у справі "податкових майданчиків"
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. У прокуратурі не виключили, що суд у справі "податкових майданчиків" колишнього міністра доходів і зборів Олександра Клименка затягнеться надовго. Таку думку висловив начальник другого слідчого відділу слідчого управління Головної військової прокуратури Олександр Болдін після судового засідання, передає кореспондент УНН.
"Скоріш за все, це буде довгий процес. Тим не менш, для встановлення істини необхідно пройти всі процедурні питання", - зазначив Болдін, додавши, що є ризики розтягування судового процесу на роки через формальні причини у зв'язку із великою кількістю учасників.
Він також уточнив, що обвинувачених підозрюють зловживанні службовим становищем, в результаті якого державі спричинені збитки на загальну суму понад 104 млрд грн.
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Сьогоднішнє підготовче засідання було перенесено у зв'язку із незабезпеченням належних умов роботи всім учасникам процесу - 22 обвинуваченим та їхнім захисникам, що були присутні у залі. Крім того, на судове засідання не з'явились троє обвинувачених, двоє з яких - через хворобу, одному так і не була вручена повістка.
Нагадаємо, раніше УНН повідомляв, що суд розпочне слухання кримінального провадження про “податкові майданчики” стосовно злочинної організації підозрюваного екс-міністра доходів і зборів Олександра Клименка та інших 52-х підозрюваних високопосадовців колишнього Міністерства доходів і зборів 3 травня у Дніпровському суді міста Києва.