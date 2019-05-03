В прокуратуре ожидают затягивания суда по делу "налоговых площадок"

"Скорее всего, это будет долгий процесс. Тем не менее, для установления истины необходимо пройти все процедурные вопросы", - отметил Болдин, добавив, что есть риски затягивания судебного процесса на годы по формальным причинам в связи с большим количеством участников.

Он также уточнил, что обвиняемых подозревают злоупотреблении служебным положением, в результате которого государству нанесен ущерб на общую сумму более 104 млрд грн.

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Сегодняшнее подготовительное заседание было перенесено в связи с не обеспечением надлежащих условий работы всем участникам процесса - 22 обвиняемым и их защитникам, которые присутствовали в зале. Кроме того, на судебное заседание не явились трое обвиняемых, двое из которых - из-за болезни, одному так и не была вручена повестка.

Напомним, ранее УНН сообщал, что суд начнет слушания уголовного производства о "налоговых площадки" в отношении преступной организации подозреваемого экс-министра доходов и сборов Александра Клименко и других 52-х подозреваемых чиновников бывшего Министерства доходов и собрании 3 мая во Днепровском суде города Киева.