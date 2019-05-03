В прокуратуре ожидают затягивания суда по делу "налоговых площадок"
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. В прокуратуре не исключили, что суд по делу "налоговых площадок" бывшего министра доходов и сборов Александра Клименко затянется надолго. Такое мнение высказал начальник второго следственного отдела следственного управления Главной военной прокуратуры Александр Болдин после судебного заседания, передает корреспондент УНН.
"Скорее всего, это будет долгий процесс. Тем не менее, для установления истины необходимо пройти все процедурные вопросы", - отметил Болдин, добавив, что есть риски затягивания судебного процесса на годы по формальным причинам в связи с большим количеством участников.
Он также уточнил, что обвиняемых подозревают злоупотреблении служебным положением, в результате которого государству нанесен ущерб на общую сумму более 104 млрд грн.
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Сегодняшнее подготовительное заседание было перенесено в связи с не обеспечением надлежащих условий работы всем участникам процесса - 22 обвиняемым и их защитникам, которые присутствовали в зале. Кроме того, на судебное заседание не явились трое обвиняемых, двое из которых - из-за болезни, одному так и не была вручена повестка.
Напомним, ранее УНН сообщал, что суд начнет слушания уголовного производства о "налоговых площадки" в отношении преступной организации подозреваемого экс-министра доходов и сборов Александра Клименко и других 52-х подозреваемых чиновников бывшего Министерства доходов и собрании 3 мая во Днепровском суде города Киева.