У причетності до загибелі аргентинської субмарини "Сан-Хуан" запідозрили німецькі компанії
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. У причетності до зникнення і загибелі підводного човна ВМС Аргентини "Сан-Хуан" запідозрили дві німецькі компанії. Про це повідомляє УНН з посиланням на BR Recherche.
За даними видання, німецькі фірми Ferrostaal та EnerSys-Hawker надавали послуги з ремонту та заміни деталей судна. Зокрема, вони замінили акумулятори на підводному човні. І, як повідомлялося раніше, саме акумулятори на судні вийшли з ладу.
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При цьому в ході цих робіт виявили факти корупції. Компанії також не надали необхідної документації за підсумками робіт.
Нагадаємо, незадовго до зникнення аргентинської підводного човна "Сан-Хуан" члени екіпажу здійснили вісім дзвінків на військово-морську базу в Мар-дель-Плата.