В причастности к гибели аргентинской субмарины "Сан-Хуан" заподозрили немецкие компании
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. В причастности к исчезновению и гибели подводной лодки ВМС Аргентины "Сан-Хуан" заподозрили две немецкие компании. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BR Recherche.
По данным издания, немецкие фирмы Ferrostaal и EnerSys-Hawker предоставляли услуги по ремонту и замене деталей судна. В частности, они заменили аккумуляторы на подводной лодке. И, как сообщалось ранее, именно аккумуляторы на судне вышли из строя.
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При этом в ходе этих работ выявили факты коррупции. Компании также не предоставили необходимой документации по итогам работ.
Напомним, незадолго до исчезновения аргентинской подводной лодки "Сан-Хуан" члены экипажа совершили восемь звонков на военно-морскую базу в Мар-дель-Плата.