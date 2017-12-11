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В причастности к гибели аргентинской субмарины "Сан-Хуан" заподозрили немецкие компании

В причастности к гибели аргентинской субмарины "Сан-Хуан" заподозрили немецкие компании

Киев  •  УНН

 • 14550 просмотра

КИЕВ. 11 декабря. УНН. В причастности к исчезновению и гибели подводной лодки ВМС Аргентины "Сан-Хуан" заподозрили две немецкие компании. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BR Recherche.

По данным издания, немецкие фирмы Ferrostaal и EnerSys-Hawker предоставляли услуги по ремонту и замене деталей судна. В частности, они заменили аккумуляторы на подводной лодке. И, как сообщалось ранее, именно аккумуляторы на судне вышли из строя.

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При этом в ходе этих работ выявили факты коррупции. Компании также не предоставили необходимой документации по итогам работ.

Напомним, незадолго до исчезновения аргентинской подводной лодки "Сан-Хуан" члены экипажа совершили восемь звонков на военно-морскую базу в Мар-дель-Плата.

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