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У Президента з’явилася можливість розпустити ВР відповідно до Конституції

У Президента з’явилася можливість розпустити ВР відповідно до Конституції

Київ • УНН

 • 38193 перегляди

КИЇВ. 18 січня. УНН. У глави держави відповідно до чинної Конституції України з’явилося право розпустити Верховну Раду, пише УНН. На появи права розпуску парламенту звернув увагу політичний експерт Ігор Попов.

Цитата

"Минуле пленарне засідання Верховної Ради відбулося 16 грудня 2021 року. Згідно статті 90 Конституції, у Президента з’явилося право достроково припинити її повноваження – через відсутність пленарних засідань більше ніж 30 днів підряд", - написав Попов.

Деталі

Додамо, що мова йде не обов’язок, а саме про право, яким Президент може і не скористатися.

"В даний момент Президент має підтримку своїх ініціатив у парламенті і навряд чи буде користатися цим правом. Проте, якщо його опоненти організують масові міграції депутатів на основі тих чи інших стимулів – юридична підстава створена і буде мати силу до закінчення каденції", - зауважив експерт.

Нагадаємо

16 грудня 2021 року нардепи ухвалили календарний план роботи на січень, відповідно до плану пленарні засідання заплановані лише на останній тиждень місяця 25 – 28 січня. Відбудеться всього чотири пленарні засідання, після чого шоста сесія, що тривала з серпня буде закрита.

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