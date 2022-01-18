У Президента з’явилася можливість розпустити ВР відповідно до Конституції
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. У глави держави відповідно до чинної Конституції України з’явилося право розпустити Верховну Раду, пише УНН. На появи права розпуску парламенту звернув увагу політичний експерт Ігор Попов.
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"Минуле пленарне засідання Верховної Ради відбулося 16 грудня 2021 року. Згідно статті 90 Конституції, у Президента з’явилося право достроково припинити її повноваження – через відсутність пленарних засідань більше ніж 30 днів підряд", - написав Попов.
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Додамо, що мова йде не обов’язок, а саме про право, яким Президент може і не скористатися.
"В даний момент Президент має підтримку своїх ініціатив у парламенті і навряд чи буде користатися цим правом. Проте, якщо його опоненти організують масові міграції депутатів на основі тих чи інших стимулів – юридична підстава створена і буде мати силу до закінчення каденції", - зауважив експерт.
Нагадаємо
16 грудня 2021 року нардепи ухвалили календарний план роботи на січень, відповідно до плану пленарні засідання заплановані лише на останній тиждень місяця 25 – 28 січня. Відбудеться всього чотири пленарні засідання, після чого шоста сесія, що тривала з серпня буде закрита.