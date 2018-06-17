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У Президента спростовують заяву про готовність легалізувати ЛГБТ-співтовариство в Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 червня. УНН. В Адміністрації Президента спростовують інформацію євродепутата Ребекки Хармс, що її поставлено до відома про готовність Петра Порошенка підготувати законопроект, яким буде легалізовано права ЛГБТ-співтовариства. Про це УНН повідомили у прес-службі Адміністрації Президента.

“Ніхто їй (євродепутату Ребеці Хармс — ред.) не дзвонив. Скоріш за все, хтось її так розіграв”, — сказали в АП.

Зазначимо, раніше ЗМІ, зокрема російський ТАСС, повідомили, що Р.Хармс після "Маршу рівності" в Києві заявила, що їй зранку подзвонили з Адміністрації Президента і повідомили, що "Президент П.Порошенко не лише підтримує "Марш рівності", а й має намір наступного тижня подати проект закону про рівні права". За її словами, така ініціатива є "значним кроком у підтримку демократичного розвитку України".

Нагадаємо, сьогодні, 17 червня, у Києві відбувся "Марш рівності". За даними поліції, в акції взяли участь близько трьох з половиною тисяч осіб.

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