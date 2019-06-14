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У Президента роз'яснили рішення щодо неконституційності створення НКРЕКП

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 червня. УНН. Рішення Конституційного суду щодо неконституційності створення Національної комісії, що здійснює регулювання в сфері енергетики та комунальних послуг, вступає в силу 31 грудня 2019 року. Про це заявив представник Президента в Кабміні Андрій Герус під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

У Президента роз'яснили рішення щодо неконституційності створення НКРЕКП

“За оперативною інформацією, яку ми щойно отримали, рішення НКРЕКП таке дійсно є, але деякі його положення, що визнають втрату конституційності, вступають в дію з 31 грудня 2019 року. Тобто до цієї дати є час, щоб відрегулювати ситуацію і внести відповідні зміни до законодавства”, — зазначив Герус.

За його словами, ситуацію має врегулювати ухвалення нового закону. Крім того, на думку АПУ, мають бути внесені зміни до Конституції, які б передбачали існування регуляторів — не тільки тарифних, а також деяких антикорупційних органів.

Нагадаємо, Конституційний суд України опублікував у п’ятницю, 14 червня, рішення щодо неконституційності створення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Суд визнав не відповідним Конституції ряд положень закону “Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг”.

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