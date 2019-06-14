У Президента роз'яснили рішення щодо неконституційності створення НКРЕКП
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. Рішення Конституційного суду щодо неконституційності створення Національної комісії, що здійснює регулювання в сфері енергетики та комунальних послуг, вступає в силу 31 грудня 2019 року. Про це заявив представник Президента в Кабміні Андрій Герус під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
“За оперативною інформацією, яку ми щойно отримали, рішення НКРЕКП таке дійсно є, але деякі його положення, що визнають втрату конституційності, вступають в дію з 31 грудня 2019 року. Тобто до цієї дати є час, щоб відрегулювати ситуацію і внести відповідні зміни до законодавства”, — зазначив Герус.
За його словами, ситуацію має врегулювати ухвалення нового закону. Крім того, на думку АПУ, мають бути внесені зміни до Конституції, які б передбачали існування регуляторів — не тільки тарифних, а також деяких антикорупційних органів.
Нагадаємо, Конституційний суд України опублікував у п’ятницю, 14 червня, рішення щодо неконституційності створення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Суд визнав не відповідним Конституції ряд положень закону “Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг”.