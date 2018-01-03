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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 22397 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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У посилках для українських заробітчан в Італії знайшли збройове спорядження

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 січня. УНН. У мікроавтобусі, що перевозив з України до Італії посилки для заробітчан, співробітники пункту пропуску “Порубне” Чернівецької митниці ДФС виявили зброю. Про це повідомляє прес-служба Державної фіскальної служби України, передає УНН.

У посилках для українських заробітчан в Італії знайшли збройове спорядження

У запакованій скотчем картонній коробці було приховано 10 корпусів магазинів автомата Калашникова та планка Пікатіні – система рельсового кріплення прицілів та інших допоміжних пристроїв на вогнепальну зброю.

Наразі співробітники митниці встановлюють факти, що мають значення по справі, та готують до правоохоронних органів повідомлення про вчинення протиправного діяння, що містить ознаки злочину.

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