У "помаранчевому" Харкові Терехов продовжує організовувати масові заходи і розгулювати без маски
Київ • УНН
КИЇВ. 11 жовтня. УНН. В. о. мера Харкова Ігор Терехов ігнорує карантинні обмеження попри складну епідеміологічну ситуацію в місті, передає УНН.
Зазначимо, що відучора, 10 жовтня, у Харкові ввели “помаранчеву” зону карантину. В той же день Терехов організував масовий захід, присвячений відкриттю нової пляжної зони і локації для відпочинку у місті.
Терехов зібрав харків'ян біля джерела на березі Петренківської водойми. Учасники заходу, як і сам Терехов, були без захисних масок.
В той же день ввечері Терехов відкрив у місті фентезі-парк. Він знаходиться біля БК «Металіст», і є першою в Україні парк-виставкою під відкритим небом.
На відкриття парку прийшла велика кількість людей. Маскового режиму не дотримався ані сам Терехов, ані інші учасники заходу.