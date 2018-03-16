У Полтаві вже місяць не можуть прибрати стихійне звалище битих ртутних ламп

Приєднавшись до обговорення теми про заподіяний збиток навколишньому середовищу і здоров'ю людей, Горжій закликав Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України в Полтавській області та Державну екологічну інспекцію в Полтавській області вжити термінових заходів для ліквідації екологічно небезпечного звалища.

"Екологічно небезпечне звалище битих ртутних ламп біля Супрунівки потрібно якомога швидше ліквідувати", - зазначив він.

Раніше вжити термінових заходів закликали представники місцевої "Самопочі".

Нагадаємо, звалище небезпечних відходів виявили ще в лютому.

Раніше УНН повідомляв, що на ринку утилізації небезпечних відходів екологи фіксують колапс. За їх словами, за час дії мораторію на перевірки бізнесу і відсутність нагляду з боку профільного міністерства, велика частина спецкомпаній перетворилися в безвідповідальних шахраїв, які замість реального знешкодження отрутохімікатів розкидають їх по ярах і лісосмугах країни.