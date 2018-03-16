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У Полтаві вже місяць не можуть прибрати стихійне звалище битих ртутних ламп

У Полтаві вже місяць не можуть прибрати стихійне звалище битих ртутних ламп

Київ • УНН

 • 7366 перегляди

КИЇВ. 16 березня. УНН. Небезпечну екологічну ситуацію в Полтавській області обговорюють уже місяць, але прибрати стихійне звалище битих ртутних ламп так і не змогли. Про це повідомив голова постійної комісії з питань екології Ігор Горжій на прес-конференції, передає УНН з посиланням на сайт Полтавської обласної ради.

Приєднавшись до обговорення теми про заподіяний збиток навколишньому середовищу і здоров'ю людей, Горжій закликав Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України в Полтавській області та Державну екологічну інспекцію в Полтавській області вжити термінових заходів для ліквідації екологічно небезпечного звалища.

"Екологічно небезпечне звалище битих ртутних ламп біля Супрунівки потрібно якомога швидше ліквідувати", - зазначив він.

Раніше вжити термінових заходів закликали представники місцевої "Самопочі".

Нагадаємо, звалище небезпечних відходів виявили ще в лютому.

Раніше УНН повідомляв, що на ринку утилізації небезпечних відходів екологи фіксують колапс. За їх словами, за час дії мораторію на перевірки бізнесу і відсутність нагляду з боку профільного міністерства, велика частина спецкомпаній перетворилися в безвідповідальних шахраїв, які замість реального знешкодження отрутохімікатів розкидають їх по ярах і лісосмугах країни.

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