В Полтаве уже месяц не могут убрать стихийную свалку битых ртутных ламп
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Опасную экологическую ситуацию в Полтавской области обсуждают уже месяц, но убрать стихийную свалку битых ртутных ламп так и не смогли. Об этом сообщил председатель постоянной комиссии по вопросам экологии Игорь Горжий на пресс-конференции, передает УНН со ссылкой на сайт Полтавского областного совета.
Примкнув к обсуждению темы о причиненном ущербе окружающей среде и здоровью людей, Горжий призвал Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Полтавской области и Государственной экологической инспекции в Полтавской области принять срочные меры для ликвидации экологически опасной свалки.
“Экологически опасную свалку битых ртутных ламп у Супруновки нужно как можно быстрее ликвидировать”, — отметил он.
Ранее принять срочные меры призывали представители местной “Самопочи”.
Напомним, свалку опасных отходов обнаружили еще в феврале.
Ранее УНН сообщал, что на рынке утилизации опасных отходов экологи фиксируют коллапс. По их словам, за время действия моратория на проверки бизнеса и отсутствия надзора со стороны профильного министерства, большая часть спецкомпаний превратились в безответственных мошенников, которые вместо реального обезвреживания ядохимикатов разбрасывают их по оврагам и лесополосам страны.