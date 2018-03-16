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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 40189 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 45101 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

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15:15 • 94402 просмотра

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
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В Полтаве уже месяц не могут убрать стихийную свалку битых ртутных ламп

В Полтаве уже месяц не могут убрать стихийную свалку битых ртутных ламп

Киев  •  УНН

 • 7363 просмотра

КИЕВ. 16 марта. УНН. Опасную экологическую ситуацию в Полтавской области обсуждают уже месяц, но убрать стихийную свалку битых ртутных ламп так и не смогли. Об этом сообщил председатель постоянной комиссии по вопросам экологии Игорь Горжий на пресс-конференции, передает УНН со ссылкой на сайт Полтавского областного совета. 

Примкнув к обсуждению темы о причиненном ущербе окружающей среде и здоровью людей, Горжий призвал Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Полтавской области и Государственной экологической инспекции в Полтавской области принять срочные меры для ликвидации экологически опасной свалки.

“Экологически опасную свалку битых ртутных ламп у Супруновки нужно как можно быстрее ликвидировать”, — отметил он.

Ранее принять срочные меры призывали представители местной “Самопочи”.

Напомним, свалку опасных отходов обнаружили еще в феврале. 

Ранее УНН сообщал, что на рынке утилизации опасных отходов экологи фиксируют коллапс. По их словам, за время действия моратория на проверки бизнеса и отсутствия надзора со стороны профильного министерства, большая часть спецкомпаний превратились в безответственных мошенников, которые вместо реального обезвреживания ядохимикатов разбрасывают их по оврагам и лесополосам страны

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