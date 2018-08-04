У Полтаві вже майже добу не можуть загасити сміттєзвалище
Київ • УНН
КИЇВ. 4 серпня. УНН. У селі Макухівка Полтавського району з учорашнього вечора триває гасіння звалища твердих побутових відходів. Про це повідомляє прес-служба ДСНС України, передає УНН.
“3 серпня о 18:50 до Служби порятунку „101“ надійшло повідомлення про пожежу на Полтавському міському звалищі твердих побутових відходів у с. Макухівка Полтавського району. На місце події біло направлено чергові відділення 3-ї, 4-ї Державних пожежно-рятувальних частин та Аварійно-рятувального загону спеціального призначення”, — йдеться у повідомленні.
О 20:05 3.08.2018 р. пожежу локалізовано. Площа пожежі складає 0,05 га. Глибина прогарів до 0,5 м, загрози населеним пунктам не має.
Сьогодні триває ліквідація пожежі. Участь у ліквідації беруть 20 осіб особового складу та 5 одиниць техніки. Причина пожежі встановлюється.
Нагадаємо, на вихідних, 4-5 серпня, у столиці переважатиме високий рівень пожежної небезпеки.