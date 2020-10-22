У Полтаві відмовились посилювати карантин, попри перебування у "червоній" зоні

“У „червоній“ Полтаві знову не посилили карантин. Введення жорстких карантинних заходів створить у місті додаткову соціальну та психологічну напругу, вважає секретар міської ради Олександр Шамота, тож сьогодні на засіданні обласної ТЕБ і НС переконав губернатора Полтавщини у необхідності залишити місто відкритим. Наразі, попри червону зону, у Полтаві все працює в штатному режимі. Обмежено роботу тільки розважальних закладів”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Полтава залишається у червоній зоні — щоденна статистика захворюваності показує стабільний приріст. Попри це в місті продовжують працювати всі заклади торгівлі, готелі та ресторани, салони краси та спортивні клуби. Тимчасово припинено роботу нічних клубів, кінотеатрів та інших розважальних закладів і закладів культури.

Вказано, що завтра під час національної комісії ТЕБ і НС керівництво міста планує відстоювати цю позицію, але паралельно просять людей усе ж таки ізолюватися від соціальних контактів.

“Разом із тим і до полтавців маю кілька слів: припиніть ділити один одного на коронаботів і коронаскептиків. Вірус є — це факт. Темпи захворюваності зростають — це факт № 2. Ми з вами можемо впливати на динаміку розповсюдження — третій факт. Тому я вкотре прошу і закликаю: миття і дезінфекція рук — мастхев, маска в громадських місцях і транспорті — необхідність. Підприємці, забезпечте виконання саннорм на своїх майданчиках — прибирання, провітрювання, дезінфекція. Закупіть маски для відвідувачів і працівників. Ми маємо можливість працювати — це добре. Давайте зробимо цю роботу безпечною для всіх”, — сказав Олександр Шамота.

Повідомляється, що він також закликав від непотрібних контактів — порадив закуповувати продукти раз на 3 дні чи тиждень, щоб не ходити в магазин щодня, сплачувати рахунки через інтернет банкінг, щоб не стояти в чергах на пошті чи в банках і не користуватися транспортом, якщо потрібно пройти одну зупинку.

“На сьогодні у Полтаві продовжують хворіти 2690 людей. 42 людини померли. Ліжковий фонд зайнятий на 80%”, — вказано у повідомленні.

Нагадаємо, з 19 жовтня в Україні почало діяти нове карантинне зонування, Полтава потрапила до “червоної” зони.