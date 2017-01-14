У Полтаві в одному із будинків виявили чоловіка із вогнепальним пораненням у голову
Київ • УНН
КИЇВ. 14 січня. УНН. У Київському районі міста, в одному із будинків по вулиці Гожулівській, виявлено 39-річного чоловіка з вогнепальними пораненнями в області голови. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції.
"Чоловіка у тяжкому стані доставлено до лікарні. На даний час на місці працює слідчо-оперативна група. Обставини події з’ясовуються", - йдеться у повідомленні.
Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 15 частини 1 статті 115 Кримінального кодексу України (замах на вбивство).
Нагадаємо, у Запоріжжі під час пограбування приватного будинку поранили в голову його власника.