У Полтаві в одному із будинків виявили чоловіка із вогнепальним пораненням у голову

"Чоловіка у тяжкому стані доставлено до лікарні. На даний час на місці працює слідчо-оперативна група. Обставини події з’ясовуються", - йдеться у повідомленні.

Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 15 частини 1 статті 115 Кримінального кодексу України (замах на вбивство).

Нагадаємо, у Запоріжжі під час пограбування приватного будинку поранили в голову його власника.