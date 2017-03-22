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У Полтаві розпочали карантинні заходи через сказ

У Полтаві розпочали карантинні заходи через сказ

Київ • УНН

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ПОЛТАВА-КИЇВ. 22 березня. УНН. Учора, 21 березня, Регіональна державна лабораторія ветеринарної медицини в Полтавській області встановила діагноз сказ у собаки, яка померла. Зараз у місті проводять карантинні заходи. Про це в ексклюзивному коментарі кореспонденту УНН-Центр повідомив начальник Головного управління Держпродспоживслужби у Полтавській області Геннадій Пікуль.

“Сьогодні відбулося засідання надзвичайної протиепізоотичної комісії, яка затвердила план заходів. Проте карантинні заходи вже проводять, обмеження вже введені. Лабораторний центр поінформований, а людина, яка контактувала з хворою твариною, отримує допомогу. Ветеринарні фахівці здійснюють обхід мікрорайону „Лісок“, де виявлене захворювання, та прививають наявне поголів’я котів і собак”, — зазначив Г.Пікуль.

За його словами, у домогосподарстві, де було підтверджено сказ у тварини, проведена дезінфекція, а будку, в якій жив пес — спалили.

Нагадаємо, у селі Довге Поле Дубенського району Рівненської області запровадили карантин на сказ. Хвора лисиця забігла в приватне господарство та задушила 10 курей.

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