В Полтаве начаты карантинные мероприятия из-за бешенства

"Сегодня состоялось заседание чрезвычайной противоэпизоотической комиссии, которая утвердила план мероприятий. Однако карантинные мероприятия уже проводят, ограничения уже введены. Лабораторный центр проинформирован, а человек, который контактировал с больным животным, получает помощь. Ветеринарные специалисты осуществляют обход микрорайона "Лесок", где обнаружено заболевание, и прививают имеющееся поголовье кошек и собак", - отметил Г.Пикуль.

По его словам, в домохозяйстве, где было подтверждено бешенство у животного, проведена дезинфекция, а будку, в которой жил пес - сожгли.

Напомним, в селе Долгое Поле Дубенского района Ровенской области ввели карантин из-за бешенства. Больная лиса забежала в частное хозяйство и задушила 10 кур.